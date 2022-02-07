تقديم طلبات www.psd.gov.jo الأمن العام الأردني وذلك مع إعلان مديرية الأمن العام بالمملكة عن حاجتها لشغل عدد من الشواغر في الأمن العام داخل حدود الوطن لشغل العمالة المتوفرة من عدد من التخصصات وأيضا الحفاظ على الأمن بالمملكة من خلال توفير الكوادر الوطنية اللازمة للحصول على فرص وظيفية وخدمة للوطن بالطريقة الأمثل مع الالتزام الالتزام التام بالشروط العامة للعمل في المجال والشروط الخاصة لشغل هذه الوظائف، وفي السطور التالية نقوم بش رح كل ما يتعلق بها مع مواعيد التقديم والتسجيل الإلكتروني.

تقديم طلبات www.psd.gov.jo الأمن العام الأردني (طلب تجنيد) بوابة مديرية الأمن العام

أعلن بوابة مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية عبر بوابتها الرسمية عن حاجتها لعدد من التخصصات الغير متوفرة لديها للعمل في مجال الأمن العام لشغل عدد من الوظائف الخدمية التي تهدف لتدعيم الأمن والاستقرار في الوطن، وبدأ التسجيل الإلكتروني في شغل الوظائف على أن تشير مؤشرات البحث العالمية في جوجل عن ارتفاع في البحث عن الشروط وكيفية التسجيل والمستندات المطلوبة لشغل هذا العمل.

التخصصات المطلوبة بوظائف مديرية الأمن العام بالأردن

تطلب في مديرية شؤون الموظفين من الجنسين الذكور والإناث في الوظائف التالية:

وظيفة مسلح أو جندي ويكون المتقدم إليها حاصل على الحد الأدنى شهادة الدبلوم وحتى البكالوريوس.

شغل وظيفة سائق ويختص بها فقط الذكور ويكون المؤهل الدراسي المطلوب هو شهادة التوجيهي على الأقل، على أن يكون اجتازها بنجاح.

الشروط الواجب توفرها بالوظائف الشاغرة

الجنسية الأردنية هي الشرط الأول والأساسي للتقدم.

يكون عمر المتقدم في 31 ديسمبر 2022 لا يزيد عن 27 عام.

الشكل المتناسق بين الوزن والطول، على أن لا يقل الطول عن 168 سنتيمتر وللإناث لا يقل عن 160 سنتيمتر.

تكون الإناث غير متزوجة ومتفرغة للعمل في المديرية.

الحصول على الشهادة الصحية كما يجب الحصول على لقاحات كرونا وعمل مسحة للتأكد من عدم الغصابة.

يجب أن يكون المتقدمين لديهم شهادة بحسن السير والسلوك.

يتم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

لا يجب أن يكون خدم من قبل بالقوات المسلحة بالمملكة.