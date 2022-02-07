بدء تلقيح الأطفال من 5 لـ 11 عاما ضد فيروس كورونا فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أن عملية توزيع اللقاحات ستمتد إلى بقية أنحاء البلاد لاحقا إذ تهدف الحكومة إلى تلقيح 15 مليون طفل فى هذه الفئة العمرية المهددة بالإصابة. وأوضحت الشبكة أن الأطفال سيتلقون جرعات مناسبة من لقاح "فايزر" للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تلقيح 6 ملايين و280 ألف طفل فى الفئة العمرية بين 12 إلى 17 عاما حتى الآن.

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