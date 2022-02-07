ألمانيا تسجل 95267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 11 مليونا و117857 بعد تسجيل 95267 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 118766 بعد تسجيل 49 وفاة جديدة.