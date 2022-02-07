موقع تجنيد الأمن العام 2022 رابط www.psd.gov.jo الذي أعلن عن فتح باب التسجيل والتقديم الإلكتروني لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديه، والتي يرغب في شغلها من كلا الجنسين الذكور والإناث، لعدد من الشهادات والمؤهلات الدراسية من المدنيين للتقدم إلى العمل العسكري بالشروط والضوابط العامة المنظمة لهذا العمل الذي يخص تأمين عدد من الأماكن، وقد قامت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية بالإعلان عن انطلاق التسجيل الإلكتروني ابتداء من اليوم.

موقع تجنيد الأمن العام 2022 رابط www.psd.gov.jo لتوظيف (رجال – إناث) تقدم الآن

يكون للعمل المدني شروطه وللعمل العسكري شروط خاصة، حيث تحرص مؤسسات الأمن على الحصول على النخب في العديد من المجالات كما تحرص جميع مؤسسات المملكة على استيعاب عدد من الطاقة الشبابية من العاطلين عن العمل بعدد من التخصصات للدخول في الوظائف المدنية والعسكرية بالمجال العسكري، ويكون على جميع المتقدمين الدول والتسجيل الالكتروني بالمنصة الخاصة بذلك ابتداء من الاثنين الموافق السابع من فبراير 2022 بعد قراءة جميع الشروط اللازمة وإحضار الوثائق المطلوبة عند المقابلة.

وظائف مديرية الأمن العام للجنسين

تم توفير عدد من الوظائف للذكور فقط وهي وظائف السائقين والجنود بينما توفر المديرية عدد من الوظائف الأخرى للنساء، وذلك من التخصصات الدراسية التي تبدا بالحصول على التوجيهي بدرجة النجاح وحتى البكالوريوس، وتكون الأولوية في القبول للوظيفة للشهادة الأعلى والكفاءة الأفضل، ويتم الحكم على الكفاءة من خلال الكشف الطبي وتتبع السلوك الشخصي من قاعدة البيانات العامة وضمان حسن السير والسلوك والقدرة على الالتزام بالعمل العسكري ومقوماته العامة والخاصة.

التخصصات المتوفرة

تكون وظائف الأمن العام تبدأ بوظيفة جندي بالمديرية على أن يكون المتقدم إليها حاصل على الحد الأدنى شهادة الدبلوم وحتى شهادة البكالوريوس، وتكون الأولوية لشهادة الأعلى وأيضا للكفاءات والذين يقوموا باجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

يتم طلب شغل وظيفة سائق ويختص بها فقط الذكور ويكون المؤهل الدراسي المطلوب هو شهادة التوجيهي على الأقل، على أن يكون اجتازها بنجاح.

تتوفر وظائف أيضا للإناث كما في الإعلان السابق.