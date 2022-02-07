مديرية الأمن العام تجنيد www.psd.gov.jo حسب الإعلان الصادر من الموقع الرسمي للمديرية الأردنية لطلب وظائف بالمجال العسكري من مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة أيضا، وكذلك من الجنسين، لاستيعاب عدد من الأماكن الشاغرة فيها واستيعاب أعداد من البطالة المتزايدة بالمملكة الأردنية، وتعمل المديرية بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة وكذلك زارة الداخلية لتوفير الوظائف للجميع وأيضا للتحقق من البيانات واستيعاب الطاقة العاملة من السباب من الخريجين من عدد من المؤهلات.

مديرية الأمن العام تجنيد www.psd.gov.jo إعلان طلب توظيف جديد للجنسين 7 فبراير 2022

تعمل المؤسسة العسكرية على خدمة الوطن في العديد من المجالات وتكون شروط القبول فيها محددة وصارمة، حيث تقوم بانتخاب النخبة من العديد من التخصصات والعديد من المؤهلات للعمل العسكري وخدمة الوطن مع ضمان الولاء والأمانة وطهارة اليد، وتهتم بتوفير فرص للشباب في السن العامل فيها في عدد من التخصصات، حيث تقوم بين الحين والآخر بالإعلان عن وظائف لتجنيد الشباب أو العمل الإداري، ويتم استيعاب الذكور والإناث فيها على حد سواء، مع الالتزام بكافة الشروط التي تم إدراجها في إعلان وظائف متاحة وشاغرة في مديرية الأمن العام.

موعد التقديم والتسجيل في وظائف المديرية

قامت المديرية عبر صفحتها الرسمية بالإعلان عن طلب عدد من الوظائف الشاغرة والمتاحة لديها، كما في الإعلان المنزل فيها، ويبدأ التسجيل الإلكتروني لطلب تلك الوظائف في صباح يوم الاثنين الموافق السابع من فبراير 2022 الموافق السادس من رجب 1443 لكلا الجنسين، على أن يكون تقديم الطلبات إلكتروني ولا يتم استقبال طلبات ورقية، على أن يقوم المتقدم بتحضير المستندات الطلوبة بالإعلان والتي يتم تقديمها للمقبولين بشكل مبدئي عند المقابلة الشخصية.

ماهي التخصصات المتوفرة بالمديرية

تكون وظائف الأمن العام تبدأ بوظيفة جندي بالمديرية على أن يكون المتقدم إليها حاصل على الحد الأدنى شهادة الدبلوم وحتى شهادة البكالوريوس، وتكون الأولوية لشهادة الأعلى وأيضا للكفاءات والذين يقوموا باجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

يتم طلب شغل وظيفة سائق ويختص بها فقط الذكور ويكون المؤهل الدراسي المطلوب هو شهادة التوجيهي على الأقل، على أن يكون اجتازها بنجاح.

تتوفر وظائف أيضا للإناث كما في الإعلان السابق.