شروط الحصول علي قروض من بنك الراجحي وخطوات تقديم طلب القرض

تعد خدمة القروض من أهم الخدمات التي يوفرها بنك الراجحي للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث انه يستخدمه الكثير من المواطنين لسداد إلتزاماتهم وقضاء حوائجهم المتعددة، كما يستخدمه البعض في حل مشكلات مادية يتعرض لها المواطن، ولكن بنك الراجحي يمنح القروض طبقاً لشروط الإستحقاق التي وضعها مسبقاً حتى يتم الإستفادة من خدمة القروض التي يقدمها البنك وبدون فوائد.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

قام بنك الراجحي بوضع العديد من شروط الإستحقاق للحصول على قرض من البنك وبدون إضافة فوائد على قيمة القرض، وفيما يلي نوضح أهم تلك الشروط:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على قرض من بنك الراجحي يعمل في وظيفة رسمية داخل المملكة.

يجب أن لا يكون عمر المتقدم للحصول على قرض بنك الراجحي يزيد عن 65 عاماً حتى يسمح له البنك بالحصول على القرض.

يلزم على المواطن الذي يرغب في الحصول على القرض أن يقوم بتحويل راتبه الشهري الذي يستحقه من عمله على البنك، مع ضرورة إحضار إفادة من العمل على تقاضي هذا الراتب شهرياً.

في حالة تقاضي المواطن راتب شهري قيمته أقل من 400 ريال سعودي لا يقوم بنك الراجحي بقبول طلب الحصول على القرض.

كيفية الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي

في ظل التطور المشهود للتكنولوجيا قامت الكثير من البنوك ومؤسسات الدولة على توفير التقديم لبعض الخدمات عبر المواقع الإلكترونية، من بينها الحصول على قرض بنك الراجحي وبدون فوائد والذي تتم خطوات التقديم له كما يلي: