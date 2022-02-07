ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى الإكوادور إلى 28 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - ارتفعت، اليوم الإثنين، حصيلة ضحايا فيضانات الإكوادور إلى 28 قتيلاً على الأقل، إضافة إلى إصابة 52 آخرين، بعد الفيضانات التى ضربت العاصمة كيتو الأسبوع الماضى، حسبما أفادت أحدث حصيلة أعلنها رئيس بلدية كيتو، سانتياجو جوارديراس.





وأشار رئيس بلدية كيتو إلى أنه ما يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة مفقودة تبلغ من العمر 38 عامًا، كانت تعيش فى حى لا كومونا الشعبى المتضرر من الانهيار الأرضى.

وقال جوارديراس، فى مؤتمر صحفى، "بلغ العدد الإجمالى للقتلى 28 شخصًا، وأصيب 53 آخرين، بينهم 7 نقلوا إلى المستشفى".

ولفتت التقارير إلى وجود دمار هائل بشكل لا مثيل له فى كيتو، التى يصل عدد سكانها 2.7 مليون نسمة، حيث تأثرت طرق ومناطق زراعية ومنازل، وكذلك مراكز صحية وتعليمية.. فيما أعلنت السلطات الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.

ويحذر العلماء من أنه مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، يحتوى الغلاف الجوى على مزيد من بخار الماء، ما يزيد من فرص هطول الأمطار الغزيرة، التى تتحول إلى فيضانات بسبب طبيعة الأراضى.