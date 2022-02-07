ألمانيا فى صف أمريكا.. برلين توجه تحذيرا لموسكو

جدة - نرمين السيد - وفى لقاء مع صحيفة "واشنطن بوست"، مساء أمس الأحد، قال شولتس، إن "الهدف من الزيارة تعزيز شراكتنا عبر الأطلسى"، مؤكدًا على أن "الولايات المتحدة أهم حليف لألمانيا وأوروبا".

وأوضح شولتس: "نحن معا فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، ومن المهم للغاية أن تكون هناك وحدة قوية بين جميع الشركاء المهمين، الأطراف عبر الأطلسى، وبين الولايات المتحدة وألمانيا".

وأشار شولتس إلى أنهم عملوا بجدية معًا "لإرسال رسالة واضحة إلى روسيا بأنها ستدفع ثمنًا باهظًا إذا تدخلت فى أوكرانيا"، مشيدًا أشاد باهتمام بايدن فى هذه الأزمة.

وقال: "أقدر حقًا ما يفعله الرئيس بايدن فى المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.. إنها فى غاية الصعوبة".

وردًا على الانتقادات الموجهة إلى موقف ألمانيا فى الأزمة الأوكرانية، قال شولتس: "نحن أقوى داعم اقتصادى لأوكرانيا. وسنظل كذلك"، لكنه دافع فى الوقت ذاته عن سياسة الحكومة الألمانية فيما يتعلق بعدم توريد أسلحة إلى أوكرانيا.