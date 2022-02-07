رابط تسجيل الامن العام 2022 شروط التقديم وخطوات التسجيل عبر الموقع الرسمي psd.gov.jo

رابط تسجيل الامن العام 2022، من أهم الروابط التي يبحث عنها المواطنين الأردنين ذكورًا وإناثًا هو الوقت الحالي هو رابط تسجيل الامن العام 2022، وقد ازداد بحث المواطنين بعد إعلان مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية عن فتح باب التجنيد أمام الجنسين لحملة الدبلوم التوجيهي وكذلك البكالريوس، وذلك للعلم بمهنة مسلح بالصبغة العسكرية، وأيضًا مهنة سائق ولكن السائق للذكور فقط، وقد قامت المديرية بتحديد شروط القبول بهذه الوظائف، حيث يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للشروط التي أعلنت عنها المديرية، وسوف نتعرف في مقال اليوم عن شروط التقديم ورابط التقديم وكيفية التسجيل على هذه الوظائف.

رابط تسجيل الامن العام 2022

بحث الكثير من المواطنين الأردنين عن رابط تسجيل الامن العام 2022، وللعلم أنه يتم التقديم بشكل إلكتروني عبر موقع المديرية، وذلك عبر القيام بعدد من الخطوات، وتأتي خطوات التسجيل وفقًا للخطوات التالية:

على المواطنين الدخول على موقع مديرية الأمن العام الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. يقوم المتقدم سواء ذكرًا أو أنتي بتعبئة جميع البيانات المطلوب إدخالها في النموذج، والتأكد من كتابتها بشكل دقيق وصحيح.

يتم التقديم مرة واحدة فقط، وفي حالة التكرار سيتم إلغاء طلب المتقدم.

يقوم المتقدم بإدخال المؤهل العلمي الذي حصل عليه، ثم ينقر بعدها على كلمة إرسال.

سيتم إرسال رسالة نصية من قبل المديرية للمتقدمين بمكان المقابلة الشخصية وموعدها، وذلك على الرقم الذي تم إدخاله أثناء التقديم.

سيتم اختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم حسب المؤهل العلمي الذي حصل عليه.

شروط التجنيد بمديرية الأمن العام الأردني

يقوم المواطنين الأردنين بالتقديم على رابط تسجيل الامن العام 2022، وذلك بعد أن يتوفر بهم مجموعة من الشروط والتي أهمها ما يلي: