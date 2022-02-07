خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 171 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى روسيا، اليوم الإثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن العدد التراكمى للوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى ارتفع إلى 336 ألفًا و23 شخصًا بعد تسجيل وفاة 609 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف أن 55 ألفًا و683 شخصًا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و624 ألفًا و954 شخصًا.
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