باكستان: نتطلع للعلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ورحب قريشى فى تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الإثنين، بتصريح واشنطن الإيجابى فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان للصين، قائلا: "إن علاقات باكستان مع الصين تاريخية واستراتيجية بينما تشهد العلاقات الروسية الباكستانية تقدما ملموسا".
وأضاف أن اللقاء الذى أجراه خان مع الرئيس الصينى شى جين بينج كان مثمرا وناجحا، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على العلاقات الاستراتيجية التعاونية والممر الاقتصادى الصينى الباكستانى.
وأشار إلى أن الجانب الصينى أكد التعاون الكامل فى مجالات الصناعة والمناطق الاقتصادية الخاصة والتكنولوجيا والزراعة ضمن المرحلة الثانية من الممر الاقتصادى.
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