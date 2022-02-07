الوكالة الذرية تقيم خطط اليابان للتخلص من المياه المشعة فى البحر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الإثنين، أن فريقًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور اليابان قريبًا، لتقييم خطط البلاد بشأن التخلص من المياه الملوثة بالاشعاع من محطة فوكوشيما النووية المتضررة فى البحر.





وقالت الخارجية اليابانية، إن فريق الوكالة سيصل إلى البلاد فى الفترة من 14 حتى 18 فبراير الجارى، بقيادة رئيسة السلامة النووية جوستاف كاروسو، حيث سيقوم الفريق بتقييم المياه المبردة المصفاة.

وبدأت أسوأ كارثة نووية تشهدها اليابان حاليًا منذ 11 مارس 2011، بعدما تسبب زلزال وموجات مد عاتية "تسونامى" فى محطة فوكوشيما داتشى النووية، حيث تضطر اليابان لتبريد المفاعلات المتضررة من الزلزال بالمياه، وذلك بعد 11 سنة من وقوع الكارثة.

وتؤدى عمليات التبريد إلى وجود نحو 140 طنًا من المياه الملوثة يوميًا، حيث يتم تصفيتها وتخزينها فى أكثر من ألف خزان، وقالت الشركة المشغلة للمحطة تيبكو، إنه لن يكون هناك مكان للخزانات بحلول نهاية العام الجارى، ما دفع الحكومة اليابانية لاتخاذ قرار بالتخلص من المياه المصفاة من الخزانات إلى البحر، ابتداء من فصل الربيع المقبل.