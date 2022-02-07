الاستعلام عن نتائج قبول التعليم الموازي بالرقم الامتحاني عبر mohesr.gov.iq

نتائج القبول بالتعليم الموازي 2021 والتي كان يقوم بانتظارها طلاب كثيرون في كافة أنحاء دولة العراق، الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات، لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة العراقية قد كتبت منشورًا رسميًا على فيسبوك تعلن فيه نتائج الطلاب القبول في الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي وأن الطلاب كانوا ينتظرون التعرف على أسماء الجامعات التي تم القبول بها.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول التعليم الموازي 2021

خلال الساعات القليلة الماضية ، نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع أسماء الطلاب الذين تقدموا لبرنامج التعليم الموازي في جميع الجامعات العراقية. للأسباب التالية ، أقوم بإجراء بحث: –

إطلاق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حدد رمز “اختبارات التعليم الموازي” من القائمة المنسدلة.

ابدأ في أن تكون قادرًا على تسجيل جميع معلومات السنة النهائية للطالب ، بما في ذلك اسمه، والمقاطعة التي يقيم فيها ، والفصل الذي ينتمي إليه، وتاريخ ميلاده، وهويته رقم وأية معلومات أخرى.

المعلومات المطلوبة لتكون قادرًا على فهم وتذكر نتائج الأشخاص

أصبح من الممكن الآن التعرف على المستخدمين في مجلد الملاحظات أدناه، مما يسمح للأشخاص العاديين أخبارنا على الفور بهذه النتائج، والتي يتم نشرها الآن عبر الوسائل الإلكترونية في جميع أنحاء العراق، بناءً على التطورات السابقة للأشخاص العاديين الذين تمت الإشارة إليهم.

نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق

آلاف الطلاب وأولياء أمورهم ينتظرون نتائج امتحان القبول الموازي لعام 2022، والذي تم الإعلان عنه حيث كانت وزارة التعليم العالي قد أكدت أن نتائج التعليم الموازي سوف تكون متاحة على موقعها الإلكتروني، وكما ذكرنا سابقاً ستكون مجانية، حيث كان الطلاب من جميع محافظات العراق يشعرون بالتوتر في الوقت الحالي ، في انتظار نتائج عملية القبول الموازية في جامعات البلاد، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي لكي يتعرف الطلاب عن الاماكن الذي تم ترشيحهم فيها ويتم تلقي النتائج لجميع الطلاب في كافة أرجاء العراق، وقد تم نشر النتائج بالفعل، والذي يتم نشرها الكترونياً، لقد حصلوا على نتائجهم من خلال تنزيل هذه الملفات على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والتابلت.