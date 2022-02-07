إيران عن المفاوضات النووية: هذا هو الخط الأحمر

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في المفاوضات مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال: "مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران من ذلك هي الخط الأحمر الإيراني في المحادثات".

وأضاف: "واشنطن قررت اتخاذ خطوة ليس لها تأثير على الوضع الاقتصادي الإيراني، من شأن حكومة مسؤولة للولايات المتحدة أن تعود للاتفاق وتفي بالتزاماتها".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات مما يسمح بالتعاون النووي الدولي معها في مشروعات تهدف لأن تجعل من الصعب استخدام المواقع النووية الإيرانية لتطوير أسلحة.

لكن سؤولا كبيرا بالخارجية الأميركية قال إن إعادة الإعفاء ليست إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اعتبر في وقت سابق الخطوة الأميركية بأنها "أمر جيد لكنه ليس كافيا".

وانتهكت إيران تدريجيا قيود الاتفاق النووي ردا على إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية في 2018 وإعادته لفرض عقوبات تقوض الاقتصادالإيراني.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران 8 جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل بهدف إعادة العمل بالاتفاق، الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي قلصت صادراتها من النفط.