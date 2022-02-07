واشنطن تشيد بدعم العراق لقوات التحالف الدولى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان للمكتب الإعلامى لمستشار الأمن القومى، إن "مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، استقبل بمكتبه، السفير الأمريكى فى بغداد، ماثيو تولر، إذ بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة ومواصلة الحرب على داعش الإرهابى".

وبحسب البيان، جدد "اللقاء التأكيد على ضرورة استمرار ملاحقة العناصر الإرهابية، من خلال تشديد الضربات على أوكار داعش الإرهابى"، لافتًا إلى أن "السفير الأمريكى قدم إيجازًا عن آخر تطورات الأوضاع فى مخيم الهول وسجن الحسكة".

وأكد السفير الأمريكى، أن "التحالف الدولى لم يتمكن من القيام بعملياته فى الحسكة لولا دعم الشركاء فى العراق"، لافتًا إلى أنه "بالرغم من سرية المعلومات فى سوريا، لكن التحالف يتشارك وينسق مع قيادة العمليات المشتركة والقوات الخاصة العراقية".