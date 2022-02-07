روسيا تستعد لزيارة محتملة لوزيرة الخارجية البريطانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، رد مصدر بوزارة الخارجية الروسية على سؤال حول زيارة محتملة لوزيرة الخارجية البريطانية، قائلاً: "يجرى العمل عليها". وأشارت وسائل إعلام غربية، أمس الأحد، إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، ستذهب فى زيارة لروسيا يوم الخميس المقبل.

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