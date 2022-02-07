جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، كشف التحالف العربى عن أن إطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية جاء من الحديدة ومطار صنعاء الدولى، محذرا المجتمع الدولى من استخدام الميلشيا العسكرى لميناء الحديدة ومطار صنعاء، بما يهدد الأمن الإقليمى والدولى.

وأكد التحالف العربى أنه سيتخذ إجراءات عملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ميليشيا الحوثى تطلق 4 صواريخ باليستية على محافظة حجة باليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.