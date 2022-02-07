الإمارات وإسرائيل يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس وفد المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى الدكتور على راشد النعيمى، الذى يزور إسرائيل حاليا، مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد اليوم الإثنين، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.





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