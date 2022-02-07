الكرملين: الوضع معقد ولا اختراق فى لقاء ماكرون وبوتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الفرنسى إيمانويل ماكرون والروسى فلاديمير بوتين، فى موسكو مهم جدًا، إلا أنه لا يمكن ترقب حدوث اختراق كبير خلال هذا اللقاء من أجل خفض التصعيد فى الأزمة الأوكرانية.





وفى تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، إن "الوضع أكثر تعقيدًا من توقع اختراق حاسم خلال لقاء واحد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". وأشار متحدث الكرملين إلى أن "ماكرون قال لبوتين إنه يأتى حاملاً أفكارًا فى مسعى لتحقيق انفراج فى الوضع".

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