نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Al hilal vs Chelsea” رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي تعرف على كيفية شراء تذاكر مباراة الهلال ضد تشيلسي، والتي ستقام في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 في الإمارات العربية المتحدة، عندما يواجه الهلال السعودي تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات العربية المتحدة، ستكون مواجهة صعبة.

وتغلب الهلال، الذي ينافس في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، على الجزيرة الإماراتية 6-1 في ربع النهائي ليقيم لقاء نصف النهائي ضد أبطال دوري أبطال أوروبا، من ناحية أخرى، سينافس تشيلسي في الحدث للمرة الثانية، بعد أن شارك في بطولاته لأول مرة في عام 2012، واحتل المركز الثاني.

وإذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة من المدرجات، فسوف يطلعك ثقني على كل ما تحتاج لمعرفته حول تذاكر الهلال ضد تشيلسي.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي نصف نهائي كأس العالم للاندية 2022

طلب عدد كبير من عشاق كرة القدم رابطًا لحجز تذاكر المباراة العالمية التي ستقام على أرض خضراء. باتباع الإجراءات أدناه، يمكنك الحجز:

اذهب إلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حدد “تطبيق الآن” من القائمة المنسدلة.

على الاختيار بين الهلال وتشيلسي كمسابقة.

من الخيارات المجاورة للمباراة، حدد حجز التذاكر.

حدد نوع التذكرة التي تريد شراءها.

انقر فوق علامة التبويب التذاكر مرة أخرى.

فى قبول الشروط والأحكام كما هو مكتوب.

حدد خيار (الشراء الآن) من القائمة المنسدلة.

إدخال المعلومات المطلوبة لإجراء دفعة إلكترونية لمباراة الهلال ضد تشيلسي.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال وتشيلسي نصف نهائي كأس العالم 2022

وتتكون مباراة الهلال وتشيلسي في مونديال الأندية 2021 من أربع فئات من التذاكر، بأقل تكلفة تبلغ 25 درهمًا والأعلى تكلفة 150 درهمًا.

فتح موقع فيفا fifa.com.

النقر على أيقونة قدم الآن.

اختيار مباراة الهلال وتشيلسي.

الضغط علي find tickets.

تحديد عدد التذاكر أمام فئة التذكرة المراد حجزها .

النقر مرة آخري على find tickets.

الفئة السعر الفئة 1 150 درهمًا الفئة 2 100 درهم الفئة 3 50 درهمًا الفئة 4 25 درهمًا

ما موعد مباراة الهلال ضد تشيلسي؟

تقام مباراة الهلال وتشيلسي على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، وستبدأ المباراة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر 7:30 مساء بتوقيت السعودية.