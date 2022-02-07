نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة وبمختلف محافظات جمهورية مصر العربية يبحثون على قدم وساق وبشكل مكثف على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022، حيث يرغبون في الاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الأول الخاصة بهم، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج على كل مديرية تابعة للمحافظة وعلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن رابط الموقع، وفي مقالنا اليوم عبر موقعنا الإخباري ثقفني وضمن تغطيتنا لأخبار التعليم في مصر سنرفق لكم رابط الموفق وبالخطوات كيفية استخراج النتيجة من الموقع.

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

بحث مكثف من طلاب المرحلة الإعدادية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وأولياء أمورهم أيضًا يبحثون عن موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022، بحيث يتمكنوا من الدخول على الموقع والاستعلام عن النتيجة من خلاله، وقد ازداد البحث من قبلهم بعد أن صرحت مصادر بالوزارة بأن النتيجة على وشك الإنتهاء منها ومع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل بإذن الله، وسوف يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي من خلال إدخال الطالب رقمه القومي، ثم اختيار المرحلة والاستعلام عن النتيجة، وفي الفقرة التالية سنوضح لكم بالتفصيل طريقة استخراج النتيجة.

الاستعلام عن النتائج عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

بعد أن تقوم المحافظات بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، سيكون متاح أمام الطلاب الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022، ثم الاستعلام عن نتيجتهم من خلال الرقم القومي وفقًا للتالي:

ينبغي في البداية الولوج إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي على الشبكة.

على الشبكة. يدخل الطالب الرقم القومي الخاص به.

يقوم باختيار المرحلة الدراسية المقيد بها، ثم الصف الثالث الإعدادي.

يختار الفصل الدراسي والعام الدراسي.

بعد الانتهاء من إدخال بياناته بطريقة صحيحة، عليه في النهاية النقر على زر “عرض النتائج”.

بإمكان الطالب الضغط على بحث جديد، ثم الاستعلام عن نتيجة طالب آخر.

للعلم أن النتائج لم تظهر بأي محافظة حتى الآن، وقريبًا بالتوالي سيتم الإعلان عن النتائج بمختلف محافظات الجمهورية.