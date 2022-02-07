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عمر شويل - جدة رابط منصة اعتماد etimad.sa الاستعلام عن الراتب بالسعودية 1443 - ثقفني
منصة اعتماد، تعددت الخدمات التي توفرت في منصة اعتماد ومن بين تلك الخدمات هي إمكانية الاستعلام عن رواتب الموظفين وكافة المستحقات المالية الخاصة بالموظفين سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي وتتبعوا معنا في مقالنا التالي كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد.
طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين من منصة اعتماد:
يمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين في السعودية من منصة اعتماد باتباع خطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في التالي:
- أولًا يتم التوجه إلى رابط منصة اعتماد.
- يتم النقر على القائمة من الأعلى ليظهر مجموعة من الاختيارات.
- يتم النقر على أمر اعتماد أفراد.
- سوف يظهر إليكم قائمة يتم اختيار منها أمر حقوق المواطنين.
- يتم اختيار الاستعلام عن الرواتب والمستحقات.
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر الخاصين بحسابكم في نفاذ الوطني.
- ستعودون مرة أخرى إلى المنصة.
- يتم اختيار الشهر الذي ترغبون في الاستعلام فيه عن المستحقات المالية.
- بعد ذلك سيظهر إليكم النتيجة.
خدمات منصة اعتماد:
تعددت الخدمات المتوفرة من منصة اعتماد وهما كالتالي:
- خدمة إدارة المنافسات والمشتريات الحكومية.
- الاستعلام عن كافة الرواتب والمستحقات.
- خدمة الاركاب الحكومي.
- حقوق الموظفين.
طريقة التسجيل في منصة اعتماد:
يتم التسجيل في منصة اعتماد بخطوات بسيطة للغاية وهي كالتالي:
- أولًا يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة اعتماد.
- يتم بعد ذلك النقر على أمر مستخدم جديد ثم يتم تعبئة كافة الخانات الفارغة الخاصة بالبيانات.
- وتلك البيانات تكمن في رقم السجل التجاري مع كلمة المرور ورمز التحقق الذي سيظهر على الشاشة ثم النقر على أمر تسجيل الدخول.
- يتم تأكيد التسجيل من خلال رسالة على البريد الإلكتروني الذي قد تم تسجيل بالموقع.
- من أجل إتمام عملية التسجيل لا بد من تعبئة بيانات المستندات النظامية.
- يقوم المستخدم بطباعة نموذج التفويض على ورق الشركة.
- يتم التصديق عليه من قبل الغرفة التجارية.
- يتم إرسال صورة من التفويض عبر البوابة من أجل أن يتم تفعيل الحساب وهكذا يكون قد تم الانتهاء من خطوات التسجيل في منصة اعتماد.
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