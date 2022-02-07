رابط منصة اعتماد etimad.sa الاستعلام عن الراتب بالسعودية 1443

منصة اعتماد، تعددت الخدمات التي توفرت في منصة اعتماد ومن بين تلك الخدمات هي إمكانية الاستعلام عن رواتب الموظفين وكافة المستحقات المالية الخاصة بالموظفين سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي وتتبعوا معنا في مقالنا التالي كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين من منصة اعتماد:

يمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين في السعودية من منصة اعتماد باتباع خطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في التالي:

أولًا يتم التوجه إلى رابط منصة اعتماد.

يتم النقر على القائمة من الأعلى ليظهر مجموعة من الاختيارات.

يتم النقر على أمر اعتماد أفراد.

سوف يظهر إليكم قائمة يتم اختيار منها أمر حقوق المواطنين.

يتم اختيار الاستعلام عن الرواتب والمستحقات.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر الخاصين بحسابكم في نفاذ الوطني.

ستعودون مرة أخرى إلى المنصة.

يتم اختيار الشهر الذي ترغبون في الاستعلام فيه عن المستحقات المالية.

بعد ذلك سيظهر إليكم النتيجة.

خدمات منصة اعتماد:

تعددت الخدمات المتوفرة من منصة اعتماد وهما كالتالي:

خدمة إدارة المنافسات والمشتريات الحكومية.

الاستعلام عن كافة الرواتب والمستحقات.

خدمة الاركاب الحكومي.

حقوق الموظفين.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد:

يتم التسجيل في منصة اعتماد بخطوات بسيطة للغاية وهي كالتالي: