نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 شروط التقديم والمستندات المطلوبة للتقديم عبر psd.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022، تشتعل محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية للاستعلام عن رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 وذلك حيث كانت مديرية الامن العام في الأردن قد أعلنت في صباح اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير 2022 عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مهنة سائق لحمله الدبلوم والبكالوريوس ولحملة التوجيهي ناجح فما دون وذلك للذكور فقط، كما أعلنت أيضًا عن عدد من الوظائف الشاغرة للذكور والإناث على مهنة مسلح لنفس المؤهلات أيضًا، ونتابع معكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بالتقديم.

تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022

كانت مديرية الامن العام في المملكة الأردنية بالإعلان عن تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 وذلك حيث سيتمكن الجميع الآن من التقديم على الوظائف المتاحة عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: يجب زيارة الموقع الخاص بمديرية الامن العام الأردني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانيًا: تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك بدقة كبيرة وبشكل صحيح وكتابة طلب الالتحاق بالوظائف.

ثالثًا: إدخال مؤهل العلمي الخاص بك وتحديد الوظيفة.

رابعًا: تعبئة الطلب الخاص بالالتحاق بالوظيفة لمرة واحدة فقط.

خامسًا: الضغط على تسجيل الطلب.

وفي حالة قبول الطلب الخاص بك سيتم إرسال رسالة نصية عبر SMS على رقم الجوال الذي سجلته لتحدد موعد المقابلة والمكان الخاص بها.

شروط تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022

وأعلنت المديرية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص أثناء تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 ومن ضمن هذه الشروط:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من أردني/ة الجنسية. أن لا يقل طول الذكر عن 168 سم ولا يقل طول الأنثى عن 160 سم. يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقين طبيًا للوظيفة. أن تكون المتقدمة عزباء. أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضية مخلة للشرف أو الأمانة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022

وعن المستندات المطلوبة لـ تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 فهي:-