www.psd.gov.jo رابط تقديم طلبات تجنيد مديرية الأمن العام الأردني شروط الإعلان tajneed psd gov jo

أعلن الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام الأردني و مديرية شؤون الافراد tajneed psd gov jo تقديم طلب تجنيد رابط التسجيل الرسمي www.psd.gov.jo التابع للمديرية، كما صدر الإعلان متضمن الشروط والضوابط وطريقة التسجيل والوثائق المطلوبه وموعد بداية فتح باب التقديم وكذلك موعد غلق باب التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، ونظرا لكون هذه النوعية من الوظائف مُفضلة لدى قطاع عريض من مواطني المملكة، فقد وجدنا تعاظم في عمليات البحث عن رابط تقديم طلبات التجنيد سواء للذكور أو الإناث، لذلك سنقوم بشرح ظريقة التقديم والشروط والمحددات للقبول، والمستندات المطلوبة للمراجعة.

www.psd.gov.jo رابط تقديم طلبات تجنيد مديرية الأمن العام الأردني

ومن الجدير بالذكر أن مديرية شؤون الأفراد التابعة لمديرية الأمن العام شمل إعلانها على حاجتها لتخصص حندي مسلح بشرط أن يكون حاصل على درجة علمية بكالوريوس أو دبلوم، أما عن السائقين المطلوبين فشرط التقديم أن يكون حاصل على شهادة التوجيهي أو ما دون ذلك، ويكون التقديم على سائق للذكور فقط.

إعلان تجنيد الأمن العام 2022 رابط تقديم مديرية شؤون الأفراد www.psd.gov.jo

شروط التجنيد بمديرية الأمن العام الأردنية tajneed psd gov jo

اللجنسية الأردنية شرط أساسي للتقديم.

لا يزيد السن سواء للذكور أو الإناث عن 27 عام في نهاية عام 2021، ولمواليد الأول من يناير من العام 1996 وما بعدها.

يجب أن تكون الإناث المتقدمات غير متزوجة “عزباء”.

الطول للذكور لا يقل عن 168سم، أمما الإناث لا يقل طولهم عن 160 سم.

التمتع بلياقة جسمانية وذلك بتناسب الطول مع الوزن

اللياقة الصحية من شروط التقديم وقبول الطلب.

حسن السمعة والسير والسلوك.

ألا يكون الراغب في التقديم قد صدر في حقه حكم في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.

عدم الخدمة سابقاً في القوات المسلحة الأردنية أو في الأجهزة الأمنية الأخرى.

طريقة وخطوات التقديم على رابط الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام

الدخول على رابط تقديم طلبات التجنيد على موقع مديرية الأمن العام الأردنية. إدخال البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة بطلب التقديم. يتم التقديم مرة واحدة فقط وعدم تكرار التسجيل. تكرار طلب التقديم سيم إلغاء الطلب. كتابة المعلومات والبيانات الخاصة وتقديم المستندات المطلوبة. ذكر التخصص العلمي للحاصلين على شهادة لبكالوريوس والدبلوم التوجيهي الناجح. إعداد الوثائق المطلوبة ليتم تقديمها عند القبول. تقديم تعهد بصحة البيانات وعدم التلاعب بها.

موعد التقديم والتسجيل في وظائف التجنيد بمديرية الأمن العام الأردنية

تم فتح باب تسجيل الطلبات يوم الاثنين 7 فبراير 2022.

التقديم يتم إلكترونياً فقط.

يسيتم غلق باب التقديم يوم لاثنين الموافق 28 فبراير 2022.

المستندات والأوراق والوثائق المطلوبة عند مراجعة الطلبات

الهوية الشخصية سارية المفعول وصورة مُعتمدة منها.

صورة مصدقة ومعتمدة من دفتر العائلة، على أن يكون دفتر العائلة ساري المفعول.

شهادة ميلاد أو صورة مصدقة منها.

شهادة وفاة الأب في حال وفاته لا قدر الله.

رخصة قيادة للسائق للمتقدمين لمهنة سائقين.

في حال كان والد المتقدم من المتقاعدين العسكرين يجب تقديم قرار تقاعد الوالد.

عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 في 6 سم.

التخصصات المطلوبة بوظائف تجنيد مديرية الأمن العام الأردنية