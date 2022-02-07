روسيا: محادثات النووى مع أمريكا مرهونة بالرد على مطالبنا الأمنية

جدة - نرمين السيد - أكد مدير عام إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة فى وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الإثنين، على أن مصير محادثات الحد من الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا يتوقف على ما سيتحقق بشأن مطالب موسكو الأمنية فى النزاع الأوكرانى.





وفى تصريحات لوكالة الإعلام الروسية، قال يرماكوف، إن مناقشات الضمانات الأمنية العاجلة باتت لها الأولوية على محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه لم يتم الاتفاق على أى اجتماعات بشأن الحد من الأسلحة. وشدد الدبلوماسى الروسى على أن استئناف هذه المحادثات يعتمد حاليا بشكلٍ كبير على حل القضايا الأمنية العاجلة التى أثارتها موسكو. وحشدت روسيا أكثر من مئة ألف جندى بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، مطالبة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بتعهد بعدم السماح لكييف بالانضمام إلى الناتو، بجانب إجراءات طمأنة لموسكو، بينما ترفض واشنطن تقديم هذه الضمانات حتى الآن.

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