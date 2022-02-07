الاتحاد الأوروبى: كييف لا تشكل أى تهديد ضد موسكو

جدة - نرمين السيد - وكانت موسكو قد حشدت أكثر من 70 % من القوة المحتمل أن تكون لديها، بحلول منتصف فبراير الجارى، لتنفيذ خيار أمر الغزو الشامل لأوكرانيا، فى حال قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ذلك.

وترى دول حلف الـ"ناتو"، أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، فى ضوء الحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما تفيد معلومات بأن هدف روسيا من الحشد "إثارة المخاوف لدفع دول حلف شمال الأطلسي، إلى تقديم تنازلات فيما يتعلق بالضمانات الأمنية الجديدة التى تطالب بها موسكو".