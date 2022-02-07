انتخاب روحى فتوح رئيسا للمجلس الوطنى الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وحصل روحى فتوح على 105 أصوات من أعضاء المجلس، وعلى فيصل على 103 أصوات، وموسى حديد (بالتزكية)، فيما حصل فهمى الزعارير على 108 أصوات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كان رئيس المجلس السابق سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح قدموا استقالتهم صباح اليوم.

واختارت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) فى اجتماع عقدته فى 18 يناير الماضى بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، بالإجماع، روحى فتوح مرشحا للحركة لرئاسة المجلس الوطنى.

وبدأت مساء أمس فى رام الله أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزى الفلسطينى تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطنى، والمقاومة الشعبية".

ودعا الرئيس محمود عباس فى كلمة أمس فى مستهل أعمال المجلس، إلى الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها باعتبارها "الممثل الشرعى والوحيد" للشعب الفلسطينى، و"الحفاظ على القرار الوطنى المستقل والتمسك بثوابتنا الوطنية كما جاءت فى المجلس الوطنى فى 1988".

وقال عباس "إننا سننظر فى خياراتنا كلها، خاصة بعد أن تجاوبنا إلى أقصى مدى، مع الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وأوفينا بكل التزاماتنا، بحيث لا يستطيع أحد أن يلقى علينا بأية مسؤولية فى عرقلة عملية السلام".

وشدد عباس على أنه "لم يعد ممكنا السكوت على الوضع القائم، وأصبح لزاما علينا اتخاذ قرارات مصيرية كى نحافظ على وجودنا على أرض وطننا، من أجل القدس، درة التاج، ومن أجل فلسطين حرة أبية".