عاجل.. لحظة وصول جثمان الطفل ريان للصلاة عليه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - توافد مئات المعزين المغاربة، لأداء صلاة الجنازة على الطفل ريان وتشييع جثمانه بمقبرة “الزاوية بدوار داورتان” بإقليم شفشاون، ظهر اليوم الإثنين، حسبما نقلت “هسبرس” المغربية.
وأعلنت السلطات المغربية، وفاة الطفل ريان، بعد 5 أيام من محاولات حثيثة لإنقاذه من البئر التى سقط فيها، مساء الثلاثاء الماضى.
وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب وفاة الطفل ريان، ونعاه رؤساء دول، وعدد من نجوم الفن والإعلام، والرياضة.
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