نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متاح الان” رابط psd.gov.jo تقديم تجنيد الأمن العام 2022 الأردن عبر الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام مركز التجنيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت مديرية الامن العام الاردني عن فتح بابفتح باب التجنيد في صفوف الأمن العام الأردني 2022 للرجال والنساء من حملة الشهادات الثانوية والبكالوريوس والدبلومات، الراغبين في الانضمام الى صفوف السلاح في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بناء على مجموعة من الشروط والمعايير حيث تتواصل عمليات البحث المختلفة لموقع الأمن العام لتوظيف الأمن العام 2022 المخصص لـ تقديم طلب توظيف في القوات المسلحة وخاطبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية انه سيتم منح حاملي شهادة البكالوريا في الهندسة درجة بداية وكيل، كما سيتم منح رتبة درجة عريف لحاملى الدبلوم فى حالة اتمام الدورة التدريبية ويُمنح للطالب الذي أكمل تعليم التوجيهي درجة ضابط شرطة مع خبرة سنة واحدة.

رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردني 2022 موقع مديرية الأمن العام

وقد تم بدء إستقبال طلبات التجنيد في الامن العام إلكترونيا من خلال رابط موقع تجنيد الامن العام 2022 مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية وتسجيل كل البيانات المطلوبة وذلك بعد إعلان مديرية الأمن العام تجنيد عن فتح باب التسجيل عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها للرجال والنساء حيث سيبدأ رسميا تلقى طلبات التقديم والالتحاق للتجنيد في الأمن العام بداية من يوم الاثنين في 7 فبراير كما يستطيع المتقدمين الدخول على رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام www psd gov jo لاتباع خطوات التسجيل بتوظيف رجال ونساء في الأمن العام الاردنى.

خطوات تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 للإلتحاق بوظائف المديرية

يبدأ الموقع الرسمي في قبول طلبات الراغبين في تجنيد الأمن العام على أن يستمر التقديم حتى يوم الاثنين 28 فبراير 2022 وقد حددت مديرية الأمن العام المؤهلات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين من الجنسيين، حيث يمكن التقدم لهذه الوظائف من خلال الدخول على رابط التقديم لطلب توظيف للأمن العام 2022 ، ثم قم بإعداد المستندات المطلوبة للتقديم في بضع خطوات بسيطة على النحو التالي:

الدخول على موقع مديرية الأمن العام الإلكتروني psd.gov.jo.

كتابة كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات المطلوبة.

تحديد المؤهل الحاصل عليه المتقدم.

الموافقة على الشروط والأحكام عليها.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها

الضغط على تأكيد البيانات.

الضغط على إرسال الطلب.