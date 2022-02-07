نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022 بجميع الجامعات العراقية تنزيل النتائج PDF موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022 وزارة التربية العراقية جميع المحافظات، رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق بعد تفعيل رابط الإستعلام عن النتائج، فمنذ الإعلان عن قرب اعلان نتائج القبول الموازي بالعراق، والبحث يزيد بين الطلبة للتعرف على النتائج الخاصة بهم بإعتبار نتائج القبول الموازي من أكثر النتائج التي تشغل بال وتهم المواطنين بالعراق، ونوضح رابط وخطوات الإستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق لجميع الجامعات العراقية.

استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

اعلان نتائج القبول الموازي بالعراق لكافة الطلاب، الذين يتطلعون للتعرف على نتائجهم من أجل التعرف على الجامعات التي سيقومون بالتقديم للإلتحاق بها، حيث من المقرر أن يشمل القبول الموازي 22 ألف طالب وطالبة عن العام الدراسي الحالي والمنصرف، ويمكن الإستعلام عن نتائج القبول الموازي والحصول على قوائم الأسماء PDF، من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التربية والتعليم العراقية للإستعلام عن النتائج، حيث يوفر الرابط للطلاب التعرف على الحد الأدنى للقبول بكل كلية وكل تخصص من تخصصاتها المختلفة.

طالع نتائج القبول الموازي بالعراق يتم بطريقة الكترونية، في إطار حرص الدولة على تفعيل الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة، ومنعاً للتكدس والزحام وتسهيلاً على الطلاب بعدم اضطراهم للذهاب إلى المدارس للتعرف على النتيجة، نظراً لإنتشار عدوى كورونا في البلاد والتي تكثر في التجمعات، التعرف على معدلات وشروط القبول الموازي وخطوات الإستعلام عن النتائج هو من أكثر ما يشغل بال الطلاب بالعراق حالياً، وتعمل وزارة التربية والتعليم العراقية عل اعلان النتائج لجميع الطلاب كي لا يطول انتظارهم لها.

رابط وخطوات الإستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

يمكن الإستعلام عن نتائج القبول الموازي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، للقبول بجميع جامعات العراق من خلال اتباع بعض الخطوات الموضحة، حيث يكون الإستعلام بواسطة اسط الطالب رباعي والرقم الإمتحاني، وعن طريق الروابط التي خصصتها الوزارة للإستعلام والتي هي كالتالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

أو زيارة موقع القبول المركزي.

الضغط على أيقونة الإستعلام عن نتائج القبول الموازي.

ادخال اسم الطالب والبيانات الخاصة به في الأماكن الموضحة.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب والقسم.

الضغط على أيقونة “اظهر النتائج”.

شروط القبول الموازي بالجامعات العراقية

حددت الجامعات العراقية شروطاً موضحة للقبول الموازي بها بمختلف المحافظات العراقية، وذلك على مستوى كليات الطب والهندسة والعلوم، حيث تكون هذه الضوابط شرطاً لقبول طلباتهم للإلتحاق بالجامعات العراقية، وتتمثل هذه الشروط في التالي:-

كليات الطب: لا تقل نسبة درجات الطلاب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

كليات الهندسة: لا تقل نسبة درجات الطلاب عن 4 درجات عن الحد الأدنى.

باقي الكليات: لا تقل نسبة درجات الطلاب عن 6 درجات عن الحد الأدنى.

معدلات قبول الطلاب بالجامعات العراقية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، الإنتهاء من اعلان نتائج القبول الموازي بمختلف المحافظات العراقية، وحصول الطلاب على شهادة اتمام مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، حيث استطاع جميع الطلاب من التعرف على نتائجهم في القبول الموازي، لكي يتمكنوا من الإطلاع على الكلية التي سيلتحقون بها، ويهمهم الأن التعرف على معدلات القبول بكليات العراق والتي هي على النحو التالي:-

كلية طب بغداد : 99

كلية طب الكندي : 98.8

كلية طب المستنصرية : 98.50

كلية طب النهرين : 98.67

كلية طب البصرة : ٩٩.٥

كلية طب الزهراء : 97.93

طب الموصل : 98.33

طب الكوفة : 98.33

كلية طب تكريت : 98.17

كلية طب القادسية : 98.33

كلية طب الانبار : 98.17

كلية طب العراقية : 98.33

طب بابل : 98.67

طب حمورابي : 98.33

طب ديالى : 98.50

كلية طب كربلاء : 98.35

كلية طب ذي قار : 98.67

طب كركوك : 98.50

طب واسط : 98.64

طب ميسان : 98.17

طب المثنى : 98.17

طب الفلوجة : 98.22

طب نينوى : 98.00

مصروفات الجامعات العراقية للطلاب المقبولين 2022

يهم الطلاب التعرف على رسوم الجامعات العراقية في العام الدراسي الجديد، والذين ظهرت لهم نتائج القبول الموازي بمختلف المحافظات، حيث زاد البحث بشكل مكثف عن مصروفات الجامعات العراقية خلال الأيام الماضية خاصة بعد الكشف عن نتائج القبول الموازي، وتكون مصروفات الجامعات العراقية في مختلف الأقسام على النحو التالي:-