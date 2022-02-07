بعد التتويج الإفريقي.. "قرارات استثنائية" من رئيس السنغال

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال أن يوم الإثنين عطلة وطنية في أنحاء البلاد، للاحتفال بتتويج منتخب "أسود التيرانغا" بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

كما ألغى سال محطته الأخيرة في جولة إفريقية، حيث كان من المقرر أن يزور جزر القمر، من أجل الترحيب بلاعبي المنتخب لدى عودتهم إلى داكار بعد ظهر الإثنين، حسب التلفزيون الرسمي.

وعمت الأجواء الصاخبة داكار بعد صافرة النهاية، عندما تغلبت السنغال بقيادة ساديو ماني على مصر بقيادة محمد صلاح، لتحقق لقبها الأول على الإطلاق في كأس أمم إفريقيا.

وكتب سال على "تويتر" ليل الأحد: "أبطال إفريقيا. يا له من فريق! لقد فعلها. لحظة جميلة في كرة القدم، لحظة جميلة من التواصل والاعتزاز الوطني. مبروك لأبطالنا. الكأس هنا. شكرا".

وحسم ماني اللقاء بتسجيل الركلة الأخيرة في شباك محمد أبوجبل، لينتهي اللقاء بفوز السنغال 4-2 بضربات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

وتوافد المئات من أنصار المنتخب على ساحة الاستقلال قرب القصر الرئاسي وسط داكار، للاحتفال بالفوز، فيما اهتزت الساحة على صوت أبواق السيارات وصافرات الـ"فوفوزيلا" والألعاب النارية.