أكثر شراسة وانتشارا.. توقعات صادمة بشأن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب مجموعة من العلماء بجامعة "سوكينداى" للدراسات العليا للبحوث المتقدمة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فإن ظهور العوامل المسببة للأمراض الجديدة مثل فيروس كورونا قد يؤدى إلى استمرار ظهور متحورات أكثر خطورة وشراسة وسرعة فى الانتقال على المدى البعيد، واستخدمت المجموعة منهجية رياضية لتحليل الفوارق المسببة للأمراض والمناعة البشرية.
وأضافت أن أبحاثها تبين أن مسببات الأمراض التى يمكن أن تنتشر بسرعة وبكميات أكبر هى أكثر قدرة على تجنب المناعة البشرية وتصبح أكثر قدرة على الانتقال، داعية لاتخاذ إجراءات مختلفة على افتراض أن فيروس كورونا يمكن أن يصبح مثل هذا العامل المسبب للمرض.
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