روسيا: نعتزم مناقشة الضمانات الأمنية مع أمريكا حزمة واحدة وبدون خيارات

وأشار يرماكوف - فى مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الإثنين - إلى أن مزيدا من الحوار مع الأمريكيين حول الاستقرار الاستراتيجى سيعتمد إلى حد كبير على كيفية حل القضايا المتعلقة بالضمانات الأمنية، لافتا إلى أنه لم يتم التوصل فى الوقت الحالى إلى تفاهم بشأن الجدول الزمنى للاجتماعات الجديدة فى إطار الحوار.
وشدد على أن مسألة توفير الضمانات الأمنية القانونية لروسيا أصبحت تأخذ طابعا ملحا، وتتمحور حول عدم القبول بتوسيع الحلف باتجاه الحدود الروسية وضرورة عودة قواته إلى ما كان عليه الحال عليه فى عام 1997.
وكانت موسكو قد تسلمت ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية فى 26 يناير الماضي، وذكر مسؤولون روس، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، أن هذه الردود لم تتضمن المطالب الأساسية التى تريدها موسكو من الجانبين الأمريكى والأطلسى.
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