نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة 1443هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة 2022 أوضحتها اليوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022م الموافق 6 رجب 1443هـ وزارة الحج والعمرة بالممكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي الرسمي تويتر لإفادة المعتمرين والزوار وإطلاعهم على تحديث الإجراءات للدخول إلى المملكة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والقائمين على أراضي المملكة وكذلك ضيوف الرحمن من المعتمرين من مخاطر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومتحوراته.

ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة 2022

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أن كافة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة العمرة أو للزيارة أو حتى مواطنيها بصرف النظر عن حالتهم كمحصنين، لابد من توافر شروط السفر للمملكة التالية:

أولًا حمل شهادة فحص PCR المعتمدة ضد مستجدات فيروس كورونا من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة.

المعتمدة ضد مستجدات من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة. يستثنى من الشرط السابق الأطفال تحت سن 8 أعوام مع الوضع في الاعتبار إجراء فحص الإصابة بفيروس الأطفال.

في النهاية يسمح بالمصاب بفيروس كورونا دخول المملكة بعد مضي المدة التالية دون الحاجة لإعادة الفحص.

أولًا مدة 7 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن اكتمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية. أيضًا مدة 10 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية.

موعد تطبيق شروط سفر المعتمرين القادمين إلى المملكة 1443هـ

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن العمل بتعميم شروط سفر المعتمرين القادمين إلى المملكة من يوم الأربعاء القادم 9 من شهر فبراير 2022م الموافق 8 من شهر رجب 1443هـ بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا.

منتج تأمين سفر للمواطنين السعودين القادمين من خارج المملكة 2022

في الختام وجب التنويه أنه منذ عام 2021 تم اعتماد منتج تأمين السفر من قبل ساما البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ويشمل منتج تأمين السفر كافة المشتملات والمنافع التي تقوم بتغطية خطر الإصابة بفيروس كورونا مع العلم بأن للمنتج عدة مميزات نذكرها بالترتيب التالي: