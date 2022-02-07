الأمم المتحدة تعلن عن رغبتها فى تعزيز التعاون مع الصين

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال لقائه الرئيس الصينى تشى جينغ بينغ، على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية: "نقدر الدعم القوى الذى تقدمه الصين للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف".

وهنأ الأمين العام، وفقا لبيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه، جمهورية الصين الشعبية على تنظيمها للألعاب، معربا عن شكره للسلطات الصينية على كرم ضيافتها. وفى مواجهة التحديات الهائلة التى تطرحها الجائحة الصحية وتغير المناخ وتزايد الصراعات، أكد جوتيريش، أهمية الوحدة والتضامن فى إطار متعدد الأطراف لجسر هوة الانقسامات الجيوسياسية.

وأعرب عن قلقه إزاء النمو الهائل فى التفاوتات فى العالم والتى تؤجج الانقسام بين الشمال والجنوب. وأقر، بالجهود المهمة التى تبذلها الصين فى سبيل معالجة تغير المناخ، داعيا إلى بذل جهود إضافية لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بغرض سد فجوة الانبعاثات.