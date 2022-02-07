رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 الأردن للجنسين مديرية الأمن العام تجنيد psd.gov.jo

رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 الأردن للجنسين من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وذلك بعد إعلان مديرية الأمن العام تجنيد عن فتح باب القبول والتجنيد للذكور والإناث، الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو التوجيهي ناجح فما دون، وذلك وفق معايير وشروط وضعها مركز تجنيد الأمن العام الأردن لاختيار أفضل العناصر وأكثرها كفاءة، وسوف يلتحق الحاصلين على شهادة البكالوريوس والدبلوم على مهنة مسلح، بينما توجيهي ناجح فما دون على مهنة سائق للذكور فقط، وسيتم التسجيل على رابط مديرية الأمن العام الإلكتروني، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز على موقع تقديم طلبات تجنيد الأمن العام 2022، وما هي الشروط والمستندات المطلوبة وموعد التسجيل.

رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022 الأردن

يتم التسجيل إلكترونياً من خلال الولوج إلى موقع مديرية الأمن العام الرسمي.

تعبئة الحقول الموجودة بكامل البيانات المطلوبة وبطريقة صحيحة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة مع توضيح المؤهل الخاص بالمتقدم.

تقديم طلب واحد فقط لا أكثر وفي حال تم رفع أكثر من طلب سيتم الاستبعاد.

من يقع عليهم الاختيار سوف يتم إرسال رسائل نصية لهم تعلمهم بموعد ومكان المقابلة.

شروط مديرية الأمن العام تجنيد 2022

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم\ة عن 27 عام وقت تقديم الطلب حتى تاريخ 31\12\2022 مواليد 01\01\1996 وما بعد.

أن يكون المتقدم\ة حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية الجيش الأردني أو أي جهة أمنية.

أن تكون عزباء بالنسبة للإناث.

تناسب الطول مع الوزن ولا يقل الطول بالنسبة للذكور عن 186سم وبالنسبة للإناث لا يقل عن 160سم.

أن يكون المتقدم\ة لائق طبياً.

تقديم طلب www.psd.gov.jo والوثائق المطلوبة

يجب إحضار الهوية الوطنية للمتقدم\ة وتكون سارية المفعول مع صورة مصدقة منها. صورة مصدقة من دفتر العائلة ويكون ساري المفعول. شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة منها. صورة مصدقة عن شهادة وفاة الأب إذا كان متوفي موضح بها مكان الولادة. رخصة السوق بالنسبة للسواقين. قرار تقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين. شهادة استشهاد لأبناء الشهداء. صورة من شهادة التعيين لأبناء العاملين. دفتر خدمة العلم مؤجل شهادة التحصيل العلمي. كشف علامات مصدق لحاملي البكالوريوس أو الدبلوم، أربع صور حديثة وملونة مقاس 4*6.

رابط تجنيد الأمن العام 2022 إناث وموعد التقديم

التقديم متاح من اليوم الإثنين الموافق 07\02\2022 ويستمر التسجيل حتى دوام يوم الإثنين 28\02\2022، وسوف يتم استقبال جميع الطلبات إلكترونيا فقط.