نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا والبريد السعودي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا والبريد السعودي من أهم الأمور التي يهتم بها المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهي خدمة إلكترونية تُمكن المستفيدين من مواطني المملكة والمُقيمين المُسجلين في خدمة العنوان الوطني من تغيير وتعديل العنوان المسجل في العنوان الوطني، وتحديث البيانات المطلوب تحديثها في العنوان، وذلك في حال الانتقال من موضع الإقامة إلى موضع جديد، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة التعديل عبر تطبيق توكلنا، وطباعته، ورسوم التحديث.

العنوان الوطني السعودي

العنوان الوطني تم إطلاقه لمواكبة الخطة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية هو أحدث التغييرات التي قامت بها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، لذلك يحرص المواطنين والمقيمين دائمًا علي التعرف علي طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا والبريد السعودي، وذلك من أجل مواكبة جميع التغييرات الإلكترونية التي تحدث في العصر الحالي، ويعمل علي تغطية جميع مناطق المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الخدمة تعمل على تسهيل وصول كافة الطرود البريدية والشحنات القادمة من داخل أو خارج المملكة، وهذا من أجل تشجيع التجارة الإلكترونية التي أصبح لديها أهتمام كبير داخل المملكة، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة التعديل.

طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا

يتيح تطبيق توكلنا لجميع المواطنين والمقيمين المسجلين في منصة توكلنا إمكانية العنوان الوطني في توكلنا من خلال التطبيق الخاص بتوكلنا، وهو ما يبحث عنه الكثير من مستخدمي التطبيق، من أجل تعديل العنوان الوطني الخاص بهم أو الخاص بالتابعين لهم، ويمكن للمواطنين تحديث البيانات المتعلقة بالعنوان الوطني من خلال الآتي:

في البداية يجب الانتقال إلى تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي.

من خلال الصفحة الرئيسية تطبيق توكلنا اختر “ الخدمات “.

“. اضغط على “ العنوان الوطني “.

“. بعد ذلك سوف تظهر لك العناوين الوطنية المسجل في حسابك.

اضغط على الثلاثة نقاط ….

قم باختيار “ تعديل العنوان “.

“. ثم قم بإدخال معلومات المنزل.

عدل معلومات الموقع.

اضغط على إثبات العنوان.

وفي النهاية اضغط على أيقونة طباعة.

ويمكنك التعرف علي أسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني من خلال موقع ثقفني بكل سهول، حيث قد أتاحت المملكة هذه الخدمة عبر تطبيق توكلنا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

طريقة تعديل العنوان الوطني في البريد السعودي

تحديث وتعديل العنوان الوطني في البريد السعودي عبر النفاذ الموحد أمر سهل وبسيط، حيث أن خدمة إدارة العنوان الوطني الخاصة بمؤسسة البريد السعودي تمكن المواطنين والمقيمين المسجلين في العنوان الوطني من إدارة عناوينهم الوطنية المسجلة، ومن خلال الآتي سوف نتعرف علي طريقة تعديل العنوان الوطني في البريد السعودي.

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى رابط المنصة الوطنية الموحدة.

تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثمَّ الضغط على أيقونة ( ابدأ الخدمة ).

). اختيار خدمة ( تعديل العنوان الوطني ).

). قم بتعبئة معلومات المنزل، ومعلومات الموقع، والملخص.

الضغط على أيقونة ( تقديم ).

). وبعد التقديم على الخدمة سوف يتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب.

وبهذه الخطوات يتم تَحديث العِنوان الوطنيّ مِن البَريد السّعوديّ.

طريقة تعديل العنوان الوطني السعودي للأفراد

تعتبر خدمة تعديل العنوان الوطني السعودي للأفراد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تُتيحها مؤسسة البريد السعودي، بحيث تُمكن المواطنين والمقيمين المسجلين في العنوان الوطني من إدارة عناوينهم الوطنية المسجلة، وتتيح لهم إمكانية تَحديث موقع عنوانهم الوطني، ومن خلال الخطوات التالية سوف نتعرف علي طريقة التعديل.

في البداية يجب التوجه إلى موقع البريد السعودي.

انقر على زر “ تسجيل الأفراد “.

“. اختيار إدارة عنوان وطني مسجل.

قم بإدخال رقم الهوية الخاصة بالمواطن، ورقم الهاتف الجوال.

اضغط على “تحديث العنوان” من قائمة اختيارات الخاصة بالموقع.

قم بكتابة العنوان الجديد في مكان التعديل.

ثم قم بتحديد العنوان الجديد على الخريطة.

النقر على زر تحديث.

بعد لك سوف يتم وصول رسالة بها رمز التأكيد على رقم الجوال.

قم بإدخال الرمز المرسل في مكانه المحدد واضغط على زر “تأكيد“.

كيفية طباعة العنوان الوطني

بعد التعرف علي طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا والبريد السعودي، يمكن طباعة العنوان الوطني السعودي للاحتفاظ به والاستفادة منه عند الحاجة إليه، وفيما يلي سوف نتعرف علي خطوات الطباعة بالتفصيل:

أولًا يجب دخول إلى موقع العنوان الوطني.

قم بتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك الضغط على تبويب ( إدارة العناوين ).

). قم بالاطلاع على كافة تفاصيل العنوان والضغط على طباعة.

قم باختيار العنوان الوطني المراد طباعته.

أخيرًا الضغط على خيار (طباعة) كي تتم طباعة العنوان الوطني.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يمكن للمواطن معرفة العنوان الوطنيّ الخاصّ به من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية الخاص به، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للعنوان الوطنيّ الخاص بكم، واتباع الآتي:

في البداية الانتقال مُباشرةً إلى الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.

الضغط على ( إدارة عنوان مُسجّل).

قم بكتابة رقم الهوية الوطنيّة الخاص في الخانة المخصصة لذلك.

ثمَّ إدخال رقم الهاتف الجوال المسجل على العنوان الوطنيّ.

الضغط على أيقونة ( التحقق من الهوية ).

). وبعد ذلك سوف يتم استلام رسالة على رقم الهاتف الجوال تحتوي على رمز التأكيد.

قم بإدخال رمز التأكيد في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على أيقونة ( استعلم ).

). وفي النهاية سوف تظهر أمامكم كافّة بيانات العنوان الوطني، ومعرفة كافّة التفاصيل الخاصّة به.

كم رسوم تحديث العنوان الوطني 1443

يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعوديّة والمُقيمين على أراضيها المُسجلين في العنوان الوطنيّ عن الرسوم المتعلقة بخدمة تعديل العِنوان الوطنيّ الخاصّ بهم، ولكن هذه الخدمة مجانيّة ولا تكلف تعديلها أيّ رسوم مُستحقة، إذ تتم إلكترونيًا من خلال الرابط الإلكترونيّ الخاصّ بالعنوان الوطنيّ.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا والبريد السعودي، ومعرفة العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية، وطريقة طباعة العنوان.