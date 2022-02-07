نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث معلومات جواز السفر للعاملة الوافدة عبر ابشر اعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر ابشر اعمال تستطيع الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية المحوسبة، وهذا لأن منصة أبشر دائمًا ما تسعى من اجل عرض الخدمات بطريقة سهلة ويسيرة على أصحاب الأعمال المتواجدين لديهم عمالة مقيمة غير حاملة للجنسية السعودية بالمملكة، لذلك سنقوم الآن بعرض جميع الخطوات التي تستطيع من خلال تحديث بيانات العاملين لديك بمنتهي السهولة تابع الآن التفاصيل لتتعرف على المزيد.

ابشر اعمال

ابشر اعمال من أهم الأشياء التي يجب أن يمتلكها جميع الأشخاص القائمين على عمل ولديهم عماله وافدة بالمملكة العربية السعودية، بحيث يستطيعوا الحصول على العديد من الخدمات المميزة، وهذا لأن منصة أبشر في المجمل تعمل على إصدار الوصلات الخارجية المتواجدة من أجل بعض الأغراض المرجعية، لذلك فأن جميع الخدمات المقدمة ما هي إلا خدمات مميزة يستطيع صاحب العمل الحصول عليها بطريقة سهلة، فقط يجب أن تقوم بعمل الآتي من أجل الحصول على الخدمة.

تحديث معلومات جواز السفر للعمالة

يستطيع كل صاحب عمل القيام بتحديث بيانات العمالة الوافدة الخاصة به عن طريق هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى منصة أبشر.

تظهر لك صفحة تقوم فيه باختيار ابشر أعمال.

اعمل على تسجيل الدخول كصاحب مؤسسة إذا كان لديك من قبل حساب عبر أبشر.

اختبار خدمات أعمالي.

تقوم الآن بالذهاب إلى الصفحة الجديدة التي تستطيع من خلالها تحديث معلومات جواز السفر التابع للوافد.

احرص على كتابة جميع البيانات المستجدة بشكل إلكتروني واعمل على حفظ البيانات.

تجديد إقامة عمالة وافده

يستطيع صاحب العمل القيام بتجديد الإقامة بشكل إلكتروني عن طريق الذهاب إلى تطبيق أبشر أعمال ومن خلاله سيقوم بالآتي:

قم بالذهاب إلى الحساب الرسمي الخاص بك على المنصة.

اذهب إلى الخدمات التابعة لك عبر حسابك.

الآن قم باختيار تجديد الإقامة للعمالة الوافدة من الخيارات المنسدلة.

قم باختيار العمالة التي تريد أن تقوم بالتقديم على إقامة لهم وبعد ذلك قم بتحديث البيانات التي تريدها.

تستطيع أن تحصل على خدمة تنفيذ بشكل فوري، وهذا لأنها تجرى عبر المنصة بطريقة سهلة ويسيرة.

تطبيق أبشر الأعمال

يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيق أبشر الأعمال لكن يجب عليك أولاً أن تقوم بتحميل التطبيق عن طريق الخطوات التالية: