وقالت مصادر ميدانية -حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الإثنين- إن قوات الجيش سيطرت على حى "الكمب" جنوب حرض، كما دارت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى حرض غرب المدينة
وتمكنت خلالها قوات الجيش من السيطرة على بعض المبانى والفنادق التى تتحصن فيه عناصر مليشيا الحوثى.
وأضافت أن عددا كبيرا من مليشيا الحوثى لقوا مصرعهم خلال المعارك، كما تم تدمير عدد من الآليات.
ومنذ الجمعة الماضية، تفرض قوات الجيش اليمنى؛ الحصار على عناصر مليشيات الحوثى فى مدينة حرض، بعد عملية عسكرية واسعة انطلقت من عدة محاور بإسناد جوى من مقاتلات التحالف العربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يسيطر على أحياء جديدة بمحافظة حجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.