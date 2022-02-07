الجيش اليمنى يسيطر على أحياء جديدة بمحافظة حجة

جدة - نرمين السيد - سيطرت قوات الجيش اليمنى على أحياء جديدة داخل مدينة حرض ب محافظة حجة وواصلت توغلها نحو قلب المدينة من ثلاثة محاور، عقب انتهاء المهلة الأخيرة التى منحتها لعناصر مليشيا الحوثى لتسليم أنفسها.





وقالت مصادر ميدانية -حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الإثنين- إن قوات الجيش سيطرت على حى "الكمب" جنوب حرض، كما دارت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى حرض غرب المدينة

وتمكنت خلالها قوات الجيش من السيطرة على بعض المبانى والفنادق التى تتحصن فيه عناصر مليشيا الحوثى.

وأضافت أن عددا كبيرا من مليشيا الحوثى لقوا مصرعهم خلال المعارك، كما تم تدمير عدد من الآليات.

ومنذ الجمعة الماضية، تفرض قوات الجيش اليمنى؛ الحصار على عناصر مليشيات الحوثى فى مدينة حرض، بعد عملية عسكرية واسعة انطلقت من عدة محاور بإسناد جوى من مقاتلات التحالف العربى.