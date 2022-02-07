الصحة العالمية وأمانة الكومنولث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة دول الكومنولث، وقعها مدير عام منظمة الصحة الدكتور تادروس ادهانوم والبارونة باتريشيا سكوتلاند الأمين العام للكومنولث، وذلك لتعزيز التعاون فى المجال الصحى، بما فى ذلك الحصول على اللقاحات والتركيز على إنهاء جائحة كورونا والعمل على تحقيق الأمن الصحى.





وقالت سكوتلاند - فى بيان بجنيف اليوم الاثنين - "إن الحصول العادل على اللقاحات هو الأولوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية الأكثر إلحاحا فى العالم"، محذرة من أنه بدون اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة بشأن اللقاحات فإن العالم يواجه أزمة صحية عالمية لا تنتهى من شأنها أن تقلل من ثرواته وأمنه.

ومن جهته، قال "ادهانوم" : "إن المذكرة الموقعة تعكس أهمية التعاون لتعزيز وحماية رفاهية الأشخاص"، مؤكدا أنه سيتم تعزيز التزام المنظمة العالمية بدعم جميع دول الكومنولث من خلال الالتزام بتعزيز التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحى العالمى وضمان حصول الفئات الضعيفة على كل الدعم اللازم لعيش حياة صحية.

وأكد البيان أن الكومنولث ومنظمة الصحة العالمية سيعززان التعاون لتوسيع نطاق الجهود العالمية لتحسين النتائج الصحية عبر دول الكومنولث، خاصة وأن هذه الشراكة ستساهم أيضا فى تحقيق الهدف المشترك المتمثل فى الإسراع فى القضاء على الملاريا والتراخوما المسببة للعمى والقضاء على سرطان عنق الرحم على النحو الذى أقره جميع رؤساء حكومات الكومنولث.

يذكر أنه حتى 31 يناير 2022 تم الإبلاغ عن أكثر من 77 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا فى الكومنولث، فى الوقت الذى تم تطعيم حوالى 42% من مواطنة الكومنولث بشكل كامل، وأوضحت المنظمة أن النسبة المئوية للأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل يترواح ما بين 23% فى البلدان الإفريقية فى الكومنولث إلى 43% فى إقليم الصحة العالمية للأمريكتين، و56% فى إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.