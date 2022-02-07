هونج كونج تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وأفادت السلطات بأن الإصابات المسجلة اليوم هى ضعف العدد الإجمالى فى اليوم السابق، مع تعذر تعقب أكثر من ثلث الإصابات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 600 حالة إيجابية أخرى "مبدئيا".

هذا ويعزى الارتفاع الحاد بالإصابات إلى احتفالات العام القمرى الجديد الأسبوع الماضى، على الرغم من أن تفشى الفيروس بشكل عام بدأ فى أواخر العام الماضى.

لكن المسؤولين الحكوميين قالوا إنهم ما زالوا متفائلين بأن استراتيجيات التتبع والاحتواء فى هونج كونج، والتى تشمل الإغلاق المفاجئ للمبانى والاختبار الإلزامى والحجر الصحى، ستضع تفشى الوباء تحت السيطرة. وحثوا الناس على "تقليل الاختلاط والبقاء فى المنزل".

وقال إدوين تسوى، المراقب فى مركز حماية الصحة: ​​"إذا تواصلت مثل هذه التجمعات، فلن يتوقف الوباء، ولكن إذا عملنا جميعا معا وقمنا بتقليل التجمعات الاجتماعية، نأمل من اليوم أن نقمع انتشار الفيروس".