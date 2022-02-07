جدة - نرمين السيد - وأضاف المحامى فيليب بوشيه الجوزى، أن القاضى منح الإذن بالإفراج عن جيان، اعتبارا من الأربعاء.
وكان الادعاء الفرنسى قد قرر اعتقال غيان لإخفاقه فى دفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويضات قدرها 210 آلاف يورو، بعد ثبوت تورطه فى قضية فساد مالى.
وفى يناير، قال محامى غيان إن موكله قد "دفع بالكامل" ديونه للخزانة العامة من خلال قروض منحها أقاربه، وأنه فى السجن "يمكن أن تتدهور حالته الصحية".
وحكم على كلود جيان فى يناير 2017، عند الاستئناف، فى قضية المكافآت النقدية من وزارة الداخلية، بتهمة التواطؤ فى اختلاس الأموال العامة والإخفاء، بالسجن لمدة عامين، بما فى ذلك سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفراج عن وزير الداخلية الفرنسى السابق كلود جيان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.