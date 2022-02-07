الإفراج عن وزير الداخلية الفرنسى السابق كلود جيان

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحامى فيليب بوشيه الجوزى، أن القاضى منح الإذن بالإفراج عن جيان، اعتبارا من الأربعاء.

وكان الادعاء الفرنسى قد قرر اعتقال غيان لإخفاقه فى دفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويضات قدرها 210 آلاف يورو، بعد ثبوت تورطه فى قضية فساد مالى.

وفى يناير، قال محامى غيان إن موكله قد "دفع بالكامل" ديونه للخزانة العامة من خلال قروض منحها أقاربه، وأنه فى السجن "يمكن أن تتدهور حالته الصحية".

وحكم على كلود جيان فى يناير 2017، عند الاستئناف، فى قضية المكافآت النقدية من وزارة الداخلية، بتهمة التواطؤ فى اختلاس الأموال العامة والإخفاء، بالسجن لمدة عامين، بما فى ذلك سنة واحدة مع وقف التنفيذ.