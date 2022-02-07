أوكرانيا على الطاولة.. ماكرون يصل إلى موسكو للقاء بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية قبل الوصول إلى موسكو، حسب قناة "BFM": "أتوقع اللقاء مع تفاؤل معتدل، لكننى لا أصدق بالمعجزات الفورية".

ويقوم ماكرون بزيارة إلى موسكو قبل أن يتوجه إلى كييف الثلاثاء على خلفية التوتر حول أوكرانيا والادعاءات الغربية بشأن غزو روسيا محتمل لها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف إن التوتر فى أوروبا والأوضاع حول أوكرانيا وملف المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية ستكونان على رأس جدول المحادثات بين بوتين وماكرون.