عاجل- السعودية تُعلن إجراءات جديدة لدخول المعتمرين والزوار إلى المملكة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصـة بشأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته فإنه يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة - بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

وبينت أن العمل بالإجراءات يبدأ من الساعة الواحدة لصباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443هـ، الموافق 9 فبراير 2022م.