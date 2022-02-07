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جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصـة بشأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته فإنه يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة - بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.
وبينت أن العمل بالإجراءات يبدأ من الساعة الواحدة لصباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443هـ، الموافق 9 فبراير 2022م.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السعودية تُعلن إجراءات جديدة لدخول المعتمرين والزوار إلى المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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