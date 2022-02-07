الاتحاد الإفريقى يعين نائبة جديدة للممثل الخاص لبعثته بالصومال

جدة - نرمين السيد - وذكر الاتحاد - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن لورتان ستلعب دورا مهما فى المرحلة القادمة، لالتزام الاتحاد بضمان استقرار وأمن الصومال. يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولى الصومالية قد أعلنت، فى نوفمبر الماضى، أن نائب الممثل الخاص للاتحاد الإفريقى فى الصومال سيمون مولونغو "شخص غير مرغوب فيه"، وطالبته بمغادرة البلاد.

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