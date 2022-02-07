“psd.gov.jo” رابط التقديم للأمن العام الأردن موقع مديرية الأمن العام الأردنية التجنيد للرجال والنساء

رابط التقديم للأمن العام الأردن، متى التقديم لوظائف الأمن العام؟ ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل الإلكتروني لوظيفة مسلح، سائق لمديريات الأمن العام؟، ما هي المؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف الأمن العام الأردني؟، ما هي المستندات والأوراق المطلوبة حتى أتقدم للوظائف المعلنة في الأمن العام؟، كم العدد المطلوب في الوظائف الجديدة؟ أسئلة يبحث الشباب والفتيات في الأردن عن إجابات لها، ونحن عبر هذا المقال سنقدم لكم الإجابات الصحيحة لكل هذه الأسئلة حتى يعلم الراغبين في التقديم كافة تفاصيل الوظائف المعلن عنها والتي بدأ التسجيل الإلكتروني عنها صباح اليوم.

رابط التقديم للأمن العام الأردن

أدخل مباشراً عبر رابط مديرية الأمن العام الأردنية psd.gov.jo .

. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة وتحرى الدقة.

أنقر على إرسال الطلب وأحتفظ برقم الطب للمراجعة عن القبول المبدئي على الوظائف.

ما هي الشروط المطلوبة؟

أن تكون الجنسية أردنية والتمتع بحسن السير والسلوك، تناسب الوز مع الطول.

العمر لا يزيد عن 27 عام والتمتع بالصحة العامة الجيدة والعنصر النسائي شرط أن تكوني عزباء.

الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب، عدم العمل في أي جهة أخرى ومن سبق لهم العمل في أي وظيفة عسكرية ممنوعون من التسجيل.

ما هو موعد التسجيل الإلكتروني

يبدأ اليوم الإثنين الموافق 7 فبراير.

ينتهي التسجيل يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم

الهوية الشخصية وتكون سارية ومصدقة. دفتر العائلة مصدق وساري المفعول شهادة الولادة الأصلية شهادة الوفاة للأب لو متوفي.

رابط التقديم للأمن العام الأردن

صرح مساعد الأمن العام الأردني أن المديرية تهدف إلي تعيين أكثر من 5 الآف مجند، في خلال هذا العام عام 2022، وأن العائق الوحيد هو الاعتمادات المالية، التي يتم التباحث حولها الآن مع وزارة المالية من أجل توفيرها للعد المذكور أعلاه.

مديرية الأمن العام الأردنية

هي إحدى فروع وزارة الداخلية الأردنية وتعتبر من أهم أفرعها على الإطلاق، فهي المعنية بتوفير الأمن في الشارع الأردني وتتعامل بصورة مباشرة مع المواطن الأردني، وتضم ما يقارب من 123 ألف ضابط ومجند، في جميع مقراتها المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية.