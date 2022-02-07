“لينكـ” بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022

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عمر شويل - جدة بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية، ينتظر الملايين من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات المصرية المختلفة ظهور النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك حيث تم الإعلان عن بدء عملية التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات لجميع الطلبة في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عن ظهور النتائج في الأيام القليلة القادمة.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية، طلاب الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يبحثون الوقت الحالي عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك ليقوموا بالاستعلام عن نتائجهم التي شارفت على الظهور، وقد بدأ الطلاب بالبحث عن النتيجة بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم بالكامل، ومتوقع بإذن الله أن يتم الإعلان على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول الأيام القليلة القادمة بإذن الله.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية

قامت مشيخة الأزهر الشريف بزف بشرى سارة للطلبة والطالبات بالمعاهد الأزهرية، حيث أعلنت عن قرب الإعلان على بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك لأنه تم الانتهاء وبشكل كلي من كل أعمال التصحيح وسوف تنتهي عمليات المراجعة قريبًا، استعدادًا للإعلان عن النتيجة على البوابة، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف تسهيلًا على الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور وبدون الحاجة للذهاب للمدرسة ومنع الزحام والتكدسات في المعاهد الأزهرية وتفشي فيروس كورونا.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

قامت مصادر بمشيخة الأزهر الشريف بالإعلان عن قرب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن النتيجة الأسبوع القادم بإذن الله وسوف تكون متاحة على بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا وفقًا لبعض الخطوات القليلة الميسرة والتي تتم على النحو التالي:

يزور الطالب في البداية رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الموقع من خلال كتابة الرقم القومي الخاص به.

يقوم بكتابة رقم جلوسه بطريقة صحيحة ويتأكد من كتابة الأرقام جيدًا.

يضغط الطالب بعدها على زر ” الاستعلام عن النتائج”.

انتظر ثواني وستظهر النتيجة بالتفصيل في كل المواد بالدرجات.

وحاليًا لم تظهر النتيجة على البوابة، ولكن يتم التجهيز لها والانتهاء من العمليات الأخيرة للمراجعة والرصد، وبعدها ستكون بفضل الله متاحة للجميع على بوابة الأزهر الإلكترونية، أي ما هي إلا مسألة وقت وعلى بداية الأسبوع القادم ستكون متاحة بفضل الله.