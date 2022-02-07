غانتس: عرضنا تقديم المساعدة للجيش اللبناني عبر "يونيفيل"

جي بي سي نيوز :- قال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه عرض تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني؛ لمواجهة تزايد قوة حزب الله، مرات عدة.

وزعم غانتس في كلمة مسجلة بثت الأربعاء، في ختام المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إنه "نقل الأسبوع الماضي اقتراحا من خلال قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل"، لتقديم مساعدة للجيش اللبناني"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف غانتس في كلمته "لبنان أصبح جزيرة من عدم الاستقرار، واللبنانيون ليسوا أعداءنا، ولهذا قدمت المساعدة للبنان أربع مرات هذا العام، بما في ذلك في الأسبوع الماضي عبر اليونيفيل".

واستطرد: "نركز على مساعدة الجيش اللبناني، الذي يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وفقد أكثر من خمسة آلاف جندي ترك صفوف الجيش مؤخرا، وذلك في مواجهة تصاعد قوة حزب الله المدعوم من إيران".

ولم يصدر تعليق لبناني رسمي بشأن مزاعم غانتس، لكن الجيش اللبناني لم يتلق أي مساعدات أو دعم من جيش الاحتلال خلال السنوات السابقة.

عربي21