أخبار اليمن : تحذيرات من خطورة تعرض الأطفال للهواتف

تحذيرات من خطورة تعرض الأطفال للهواتفحذرت الخبيرة المصرية الدكتورة إيمان جابر، مديرة إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خطورة تعرض الصغار في السنوات الأولى للشاشات الإلكترونية والهواتف المحمولة، وعدم تعرضهم لهذه الأجهزة الإلكترونية حتى سن عشر سنوات، على أن تستخدم الهواتف المحمولة والأجهزة ساعتين يوميا فقط.

وأضافت «جابر» خلال فيديو جرى بثه على موقع وزارة الصحة، أن السن الرسمي لوجود أي حساب للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفقا لمعايير هذه التطبيقات، على أن يكون السن لا يقل عن 14عاما، أما في حالة إنشاء حساب للطفل من قبل أولياء الأمور في سن أقل، سيكون من الأفضل أن يكون هناك رقابة تامة على المحتوى الذي يكتبه الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت مديرة إدارة الطب النفسي، أنه يجب أن تكون هناك رقابة تامة على الأطفال أثناء فترة الجلوس على المواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحفاظ على حياتهم من التعرض لأي محتوى غريب أو أفكار تحض على العنف أو تكوين أفكار عدوانية.

وشددت إيمان جابر، أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب وضعها على الأطفال حيال استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتتمثل هذه الشروط في عدد ساعات معين يوميا، وعدم التواصل مع أي أشخاص دون سابق معرفة، تحديد مجموعة من الكلمات يبحث عنها في وقت استخدامه للأجهزة المحمولة.

ونوهت مديرة إدارة الطب النفسي بأهمية الالتزام بكافة معايير المتابعة دون انتهاك معايير الخصوصية الخاصة بالأطفال، موضحة أن هذه الأمور لا تعد انتهاكا للخصوصية، بل حفاظا على تكوين الفكري والعقلي للأطفال أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

(الوطن المصرية)

