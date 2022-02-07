بريطانيا ترسل 350 جنديا إضافيا إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - وأوضح والاس ،خلال مؤتمر صحفى عقده رفقة نظيره البولندى ماريوش بلاشاك، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين - أنه سيتم "إرسال 350 جنديا إضافيا" إلى بولندا، وذلك لإظهار القدرة على التعاون.

من جانبه، أوضح بلاشاك، أن القوات البريطانية سوف تنتشر شرقى البلاد، معبرا عن شكره للحكومة البريطانية على تلك الخطوة.